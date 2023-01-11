Жительниц Приморья обязали выплатить 4 млн рублей за продажу алкоголя

В Приморском крае вынесен приговор в отношении двух женщин, которые организовали продажу контрафактного алкоголя в городе Артем. Суд обязал обвиняемых выплатить штраф в размере 4 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, женщины продавали спиртное в одном из торговых заведений на улице Вокзальной. У обвиняемых не было лицензии на продажу алкоголя. Из оборота изъяли напитки общей стоимостью 400 тыс. рублей, на бутылках имелись фальсифицированные акцизные марки. Об этом пишет Vostokmedia.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ «Закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Суд признал женщин виновными и приговорил к штрафу.

В конце декабря по подозрению в нелегальном производстве и сбыте алкогольной продукции задержали пятерых жителей Читы. Они продавали алкоголь перекупщикам, а также небольшим магазинам.