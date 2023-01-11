Строительство школы в Медвежьегорске планируют завершить в 2023 году
В Медвежьегорске (Карелия) в 2023 году планируют завершить строительство новой большой школы на 1,1 тыс. мест. Об этом сообщает республиканское правительство.
По данным на 11 января, готовность объекта составляет около 50%. Сейчас строители возводят перекрытия, обустраивают кровлю и проводят внутренние инженерные коммуникации. Работы ведутся в графике.
Согласно проекту, в школе помимо учебных кабинетов предусмотрены помещения для кружков, зал хореографии, актовый зал, музей, библиотека с книгохранилищем, а также пять спортивных залов, пишет ИА «Карелinform». На прилегающей территории появятся спортплощадки и стадион с беговыми дорожками и полем.
Завершить строительство планируется в 2023 году. После этого школу начнут готовить к приему учеников. В течение года будут проводиться лицензирование, закупка мебели и оборудования. Открыть новое учебное учреждение должны 1 сентября 2024-го.