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Спасатели в США пожаловались на ложные вызовы из-за новой функции iPhone

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Фото: TASS/EPA/RUNGROJ YONGRIT
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В США спасатели жалуются на сотни ложных вызовов из-за новой функции iPhone 14, которая автоматически отправляет сигнал о помощи в случае попадания в автомобильную аварию. Об этом 11 января сообщает портал Gadget Tendency.

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По словам шерифа из штата Миннесота Пэта Элиасена, в 2022 году на его округ пришлось около 700 ложных вызовов из-за новой функции. Причинами «аварий» чаще всего становятся катания владельцев гаджетов на горных лыжах или другие экстремальные виды спорта, из-за которых на устройстве происходит перегрузка акселерометра и других датчиков.

Местные власти призвали пользователей iPhone 14 отключать функцию оповещения о ДТП перед занятием активными видами спорта, чтобы снять нагрузку со спасателей, которые вынуждены реагировать на ложные вызовы, добавляет «Газета.ru».

Функция Crash Detection появилась в линейке последних iPhone. Так, в случае перегрузок датчиков в течение 20 секунд в службу спасения отправляется сообщение с координатами пользователя.

Еще в конце сентября 2022 года стало известно, что Apple не будет расширять производство iPhone 14 по причине низкого спроса. На рынке КНР спрос на «яблочные» смартфоны 14-го поколения оказался на 11% ниже, чем 13-го. На мировом рынке снижение спроса оказалось на уровне 6,5%.

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