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ЦБ РФ принял решение о госрегистрации банка «Точка»

ЦБ РФ принял решение о госрегистрации вновь созданного ООО «Банк Точка»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центробанк принял решение о госрегистрации ООО «Банк Точка» в Москве. Об этом сообщается на сайте регулятора в среду, 11 января.

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ЦБ РФ выдаст банку универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. У банка будет право привлекать во вклады денежные средства физических лиц.

«Лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала ООО «Банк Точка», — говорится в сообщении.

Основным направлением деятельности кредитной организации будет предоставление дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего бизнеса, передает RT.

Банк России зарегистрировал новый банк впервые с марта 2019 года, уточняет НСН.

Тогда базовую банковскую лицензию получил казанский «Банк 131», сообщается на сайте aif.ru.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал высказал мнение в беседе с «Известиями» 26 марта 2019 года, что выдача лицензии в России новому банку не говорит об изменениях в экономике и это лишь статистический показатель.

На основании выданной ЦБ РФ лицензии в стране действуют 326 банков, 225 из них имеют статус банка с универсальной лицензией, пишет РИАМО.

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