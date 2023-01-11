Ухудшение погодных условий спрогнозировали на трассе «Лена» в Якутии

Синоптики прогнозируют похолодание до –40 градусов в районах прохождения федеральной дороги «Лена» в Якутии. Водителей просят обратить внимание на необходимость наличия запаса топлива.

Морозы ожидаются с 12 января. По данным ФКУ Упрдор «Лена», ухудшение погодных условий прогнозируют в Нерюнгринском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском и Алданском районах Якутии. Кроме того, похолодает в Сковородинском и Тындинском районах Амурской области. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Водителям рекомендуют соблюдать осторожность в условиях низких температур. Автомобилистам следует избегать резких маневров и не превышать скорость. Кроме того, необходимо иметь дополнительный комплект теплой одежды и обуви.

10 января в Якутии температура опустилась ниже –45 градусов в 20 населенных пунктах. В Оймяконе похолодало до –58 градусов.