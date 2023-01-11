Правительство Италии ввело ежедневный мониторинг цен на топливо

Италия ввела ежедневный мониторинг цен на автомобильное топливо. Правительство обязало автозаправочные станции, кроме собственных цен на бензин, выставлять его усредненную стоимость по стране. Контроль поможет бороться со спекуляцией топливных компаний, передает телеканал «Известия». На АЗС на крупных магистралях введут потолок стоимости на дизель и бензин. Как сообщают СМИ, сейчас полный бак бензина стоит на €8,9 дороже, чем в конце декабря.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.