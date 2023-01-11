Два человека пострадали при столкновении легковушек в Саратове
В Кировском районе Саратова в результате столкновения легковых авто пострадали два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла около полуночи 10 января на улице Большая Горная. Напротив дома № 291/309 автомобиль Mazda CX-5 под управлением 47-летней женщины столкнулся с ВАЗ-2115, за рулем которого находился 23-летний водитель.
В результате пострадали водитель «пятнадцатой» и его 26-летний пассажир. С травмами их госпитализировали. Как рассказали ИА «Взгляд-инфо» в центре Медицины катастроф, 47-летняя водитель иномарки от госпитализации отказалась.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
8 января два легковых автомобиля столкнулись на трассе Челябинск — Новосибирск в Омской области. Три человека были госпитализированы с травмами.