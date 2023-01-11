Восемь купелей организуют в Амурской области на Крещение
Жители Амурской области смогут окунуться в восемь купелей во время Крещения. Об этом сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на региональное управление МЧС.
На территории Благовещенска купель организуют активисты федерации «Аквайс-Спорт». Место зимнего купания оборудовано на реке Зее в районе улицы Амурской.
Купели будут организованы на реке Зее в Свободном, в Тынде, на реке Пере в Циолковском. Также купания пройдут в Ивановском и Тамбовском районах, поселках Талакан и Бурея.
В Челябинске планируют организовать шесть купелей. Обеспечивать безопасность граждан во время купания будут экстренные службы.