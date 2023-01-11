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Песков отреагировал на новость о поставках Турцией кассетных бомб Киеву

Песков о новости про поставки Турции кассетных бомб Киеву: трудно говорить о достоверности сообщений
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Фото: commons.wikimedia.org
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 11 января, прокомментировал новость о том, что Турция якобы отправляет на Украину кассетные бомбы американского производства. По его словам, сейчас трудно говорить о достоверности сообщений.

«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы всё это внимательно отслеживаем», — сказал он журналистам.

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Песков напомнил о том, что Турция поставляет Украине беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar. Кроме того, он подчеркнул, что Анкара как член НАТО имеет обязательства перед альянсом.

«Одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы», — добавил представитель Кремля.

Накануне, 10 января, издание Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских официальных лиц написало, что Турция с ноября 2022 года поставляет на Украину кассетные боеприпасы производства США. Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM).

Отмечается, что Вашингтону запрещено экспортировать эти кассетные боеприпасы в соответствии с американским законодательством из-за высокого уровня брака. После того как США отказали Украине в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить, уточняет автор статьи. При этом в публикации отмечается, что Анкара пыталась скрыть их передачу Киеву.

8 декабря телеканал CNN сообщал, что США не гарантировали, но и не давали однозначного отказа Украине по поставкам кассетных боеприпасов. На фоне заявлений высших должностных лиц США о полной поддержке и военном обеспечении Украины киевские власти четко дали Вашингтону понять, что они могли бы использовать кассетные боеприпасы, которые «в настоящее время пылятся на складах».

До этого, 27 октября, стало известно, что Украина требует от США и стран Европы поставить ей кассетные боеприпасы, а также высокоточные бомбы. Речь идет о так называемых кумулятивно-осколочных снарядах, разновидности кассетных боеприпасов, или их европейских аналогах.

С 2008 года действует международная Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая применение, передачу, производство и хранение кассетных боеприпасов. Ее подписали 113 стран и еще 84 ратифицировали.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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