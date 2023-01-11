В Кремле отметили растущее раздражение стран Запада из-за коррупции на Украине

Страны коллективного Запада и члены Североатлантического альянса (НАТО) во главе с США подтверждают свою готовность и дальше выделять деньги и накачивать оружием и финансами Украину. Как отметил 11 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в Москве это видят.

«Вместе с тем мы наблюдаем определенные проблемы, истощение запасов вооружения и амуниции. Пока мы видим декларации, что, несмотря на все трудности, они продолжат накачивать Украину», — указал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Песков также отметил, что в Кремле констатируют и наличие более трезвых голосов на Западе среди людей, которые «пока робко интересуются» тем, насколько эффективно расходовать баснословные суммы на Украину.

«Украина тоже страдает от такого недуга, как коррупция, и не все деньги расходуются по назначению. На Западе это всё больше понимают. Эти деньги будут продолжать поступать, но также мы видим, что и проблемы с этим есть, и растущее раздражение, и грядущие проблемы, связанные с такими денежными потоками, — эти проблемы для Запада неизбежны», — сообщил пресс-секретарь.

Также, по словам Пескова, при желании все указанные действия можно приравнять к тому, что идет международная война против России.

Ранее в среду бывший американский морпех-разведчик, в настоящем военный аналитик и критик Скотт Риттер высказался за прекращение поставок западного вооружения на Украину. По его мнению, нужно заставить Запад отказаться от любых представлений о потенциальной победе Украины и признать неизбежной победу РФ.

10 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что активно ведутся переговоры о предоставлении для нужд боевиков Украины ракет большой дальности ATACMS от США.

В тот же день генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз (ЕС) и НАТО истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине. Вместе с тем он назвал данное решение правильным и заявил о необходимости нарастить уровень своей поддержки Украины.

Ранее, 11 декабря, на нехватку критически важных оборонных возможностей указал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он заявил, что из-за поддержки Украины не хватает военных запасов на самом европейском континенте, чтобы защитить себя от угроз более высокого уровня.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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