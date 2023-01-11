В Кремле скептически оценили прогнозы потерь РФ от потолка цен на нефть

В Кремле прокомментировали прогноз хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) о потерях России от потолка цен на нефть. Своим мнением по этому вопросу с журналистами поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 11 января.

«Лучше спрашивать наших специалистов, курирующего вице-премьера Александра Новака, но пока, безусловно, рано делать какие-либо заключения. Поэтому я бы со скепсисом относился к этим прогнозам», — сказал Песков.

Он также отметил, что возможности для прогнозирования цен на мировых рынках на данный момент весьма скудны, что типично для такого турбулентного периода, который наблюдается в мире в настоящее время.

«Что касается потерь, пока с потолком никто особенно не сталкивался, у нас действует указ президента [России Владимира Путина], поэтому, повторю, со скепсисом мы относимся к таким оценкам», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее в этот день издание Bloomberg опубликовало данные CREA, согласно которым ограничение цен на российскую нефть якобы обходится Москве в €160 млн ($172 млн) в день, и этот показатель вырастет до $280 млн в день, когда ограничение будет распространено на нефтепродукты с 5 февраля.

За день до этого агентство Reuters со ссылкой на представителя G7 сообщило, что страны «большой семерки» намерены установить два потолка цен на российские нефтепродукты. Уточняется, что коалиция G7 стремится установить в феврале один предельный уровень цен для продуктов, торгуемых с премией к нефти, а другой — для тех, которые торгуются со скидкой.

27 декабря президент России подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из РФ. Согласно указу, запрещено экспортировать нефть из РФ странам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

25 декабря глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам, установленным Западом.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.