В России можно заказать новый Skoda Kodiaq из Китая
Российские автопродавцы начали принимать заказы на мощную версию кроссовера Skoda Kodiaq GT, предназначенную для китайского рынка. Цены на модель в России доходят до 4 400 000 рублей, сообщила 11 января «Российская газета».
Под капотом заряженного полноприводного кроссовера размещен двухлитровый турбомотор мощностью 245 л.с. В паре с ним состыкован семиступенчатый «робот». Разгон до «сотни» составляет 6,5 с.
Издание напомнило, что мощная версия Kodiaq в Россию прежде не поставлялась. У официальных дилеров марки еще можно найти автомобили из прежних официальных поставок с бензиновыми двигателями 1,4 TSI (150 л.с.), 2,0 TSI (180 л.с.) и двухлитровым дизелем TDI с отдачей 150 л.с.
Skoda приостановила деятельность в РФ в марте 2022 года.
2 декабря компания Skoda сообщила о намерении активизировать свои усилия в производстве электромобилей. К 2026 году Skoda должна выпустить электрофицированные семиместный внедорожник, компактный кроссовер и бюджетный сити-кар. Глава компании Клаус Зельмер также отметил, что компания не планирует отказываться от производства бензиновых автомобилей. Несмотря на то что Запад переходит на электрические силовые установки, автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) по-прежнему находят спрос, сообщил Зельмер.