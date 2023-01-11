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СБУ начала проверки в правительственном квартале Киева

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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины (СБУ) начала осуществление «контрразведывательных мероприятий» в правительственном квартале в Киеве. Об этом сообщили в ведомстве 11 января, обосновав это дополнительными защитными мерами.

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«СБУ проводит контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на территории Печерского района столицы, в частности, в рамках правительственного квартала и на прилежащих территориях», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что мероприятия проводятся для проверки и усиления защиты важных государственных объектов и повышения безопасности лиц, которые находятся под государственной охраной. Как сообщает СБУ, сотрудники спецслужбы проводят осмотр территории и отдельных помещений, а также осуществляют проверку документов граждан и автомобилей на территории квартала, где расположены органы власти.

«Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан», — добавили в ведомстве.

14 декабря сообщалось, что Служба безопасности Украины проводила обыски на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) в девяти областях. Мероприятия прошли в соборах, церквях и монастырях в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

20 декабря СБУ сообщила о задержании мужчины, поднявшего флаг России над мэрией Харькова в 2014 году. В спецслужбе заявили, что именно он поднимал российское знамя над зданием Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения.

22 ноября сообщалось, что СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным украинского издания «Страна.ua», ведомство назвало свои действия «мероприятиями по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине».

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