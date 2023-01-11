«Ъ»: Минцифры начало разрабатывать меры для возвращения IT-специалистов в Россию

Минцифры совместно с профильными ассоциациями приступило к разработке пакета мер для возвращения уехавших из России IT-специалистов. Об этом 11 января пишет газета «Коммерсантъ».

В настоящее время обсуждаются введение гарантированной брони от призыва в армию и оплата перелета в Россию.

При этом глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов указал, что для оставшихся работать за границей российских IT-специалистов обсуждается повышение НДФЛ с 13 до 30%.

Кроме того, руководитель НП «Русофт» Валентин Макаров упомянул об обсуждении запрета на удаленную работу для покинувших страну сотрудников IT-компаний.

В Минцифры подтвердили «Ъ» факт работы над поддержкой IT-сферы в России.

В свою очередь источник газеты в правительстве сообщил, что окончательного пакета мер по возвращению IT-экспертов пока нет, пишет «Газета.Ru», однако «они будут приняты в ближайшее время».

Минцифры России 28 декабря выступило против идеи ограничения на выезд IT-специалистов за границу. Глава ведомства Максут Шадаева заявил, что подобные меры в текущий ситуации пойдут во вред.

20 декабря Шадаев сообщил, что около 100 тыс. российских IT-специалистов в настоящее время находятся за пределами страны.