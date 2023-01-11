Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок в аптеки некоторых лекарств

В Росздравнадзоре предупредили о возможных задержках поставок отдельных лекарственных препаратов и призвали не приобретать их через перекупщиков. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале ведомства 11 января.

«В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время дистрибьюторы работают над изменением логистических путей и обеспечением оперативной доставки лекарств.

В Росздравнадзоре также призвали потребителей быть более осторожными и не доверять мошенникам, которые уже начали пользоваться сложившейся ситуацией. Так, некоторые недобросовестные организации предлагают внести предоплату за доставку необходимого препарата в размере от 50 до 100% от его стоимости.

В таком случае потребитель рискует не только потерять свои деньги, но и здоровье, поскольку приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными, предупредили в ведомстве.

Ранее в этот день представители аптечных ассоциаций и фармпроизводители рассказали «Известиям», что в российских аптеках почти не осталось гормонального средства, применяемого при онкологических заболеваниях, в частности при раке молочной железы, — «Тамоксифена».

30 ноября Совфед России одобрил закон, согласно которому аптеки получают возможность самостоятельно производить лекарства. Изготовление препаратов будет разрешено как из фармацевтических субстанций, так и из препаратов, включенных в госреестр лекарственных средств для медицинского применения.

12 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что Министерство здравоохранения дало указания регионам России запастись лекарственными препаратами не менее чем на четыре месяца. По его словам, в РФ наблюдаются задержки с поставками зарубежных лекарств, однако отказов западных поставщиков или серьезных угроз для рынка не зафиксировано.