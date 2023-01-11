Построенную в Раменках транспортную развязку ввели в эксплуатацию

Рядом с проспектом Генерала Дорохова в Раменках ввели в эксплуатацию двухуровневую транспортную развязку. Она обеспечивает проезд к новым кварталам района. Об этом в среду, 11 января, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, общая протяженность дороги превышает 1 км.

«Инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы перед сдачей развязки проверили качество дорожного полотна, прочность монолитных конструкций и выдали заключение о соответствии объекта утвержденному проекту», — рассказал он.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что эстакада состоит из четырех полос движения шириной от 3 м до 3,5 м.

Максимальная разрешенная скорость по дороге составит 20 км/ч. Кроме того, вдоль проезда оборудовали парковочные места, установили дорожные знаки, нанесли разметку, а также обустроили тротуары для пешеходов. Его длина составляет 1275 м.

Ранее, в ноябре, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что на юго-востоке Москвы построят и реконструируют 10 транспортных объектов. По его словам, реализация этих проектов позволит улучшить транспортную доступность столичных районов Марьино, Печатники, Южнопортовый, Капотня, Люблино, Текстильщики, Лефортово, Чертаново Северное, Южное и Центральное.