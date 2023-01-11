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Ребенок погиб и четыре человека пострадали при пожаре в доме в центре Самары

Пятилетняя девочка погибла, еще четверо пострадали при пожаре в центре Самары
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Фото: МЧС России
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Пятилетняя девочка погибла при пожаре в жилом доме в центре Самары на улице Некрасовской, еще четыре человека, в том числе еще один ребенок, пострадали. Об этом 11 января сообщил источник «Известий».

По его информации, все пострадавшие были экстренно госпитализированы. Сейчас площадь возгорания составляет около 800 кв. м, однако сохраняется угроза дальнейшего распространения огня. На месте работают экстренные службы.

Ранее в этот день в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщали, что в доме горит лестничная клетка с первого по третий этаж. Для тушения пожара привлечены 43 человека и 12 пожарных расчетов.

Местные власти предложили жильцам дома разместиться в здании администрации Самарского района, также организован автобус для обогрева.

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