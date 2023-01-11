Редкое оптическое явление наблюдали россияне в разных городах

Солнечное гало наблюдали россияне в разных городах. Преломившийся свет образовал вторичное сияние вокруг Солнца и солнечные столбы в небе. Атмосферное явление встречается только в зимний период в морозы, сообщает телеканал «Известия». Оптический феномен видели в Москве, Рязани, Надыме, Волгограде, Перми и Ростовской области.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.