Малкина признали первой звездой дня в НХЛ
Российский нападающий ХК «Питтсбург» Евгений Малкин 11 января признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.
Малкин оформил дубль и отдал две голевые передачи в матче против канадской команды «Ванкувер» (5:4).
Вторая звезда — форвард «Нью-Джерси» Доусон Мерсер, набравший три очка (2+1) в игре с «Каролиной» (5:3), пишет газета «Спорт-Экспресс».
Ранее в этот же день российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.
8 января российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд среди россиян по числу сыгранных за карьеру матчей в регулярных чемпионатах НХЛ: игра против «Коламбуса» стала для него 1317-й.