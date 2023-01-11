В Мелитополе из библиотек изъяли более 5 тыс. экстремистских книг
Из библиотек в Мелитополе изъяли более 5 тыс. книг экстремистского содержания, в которых рассказывалось о том, как убивать русских. Часть литературы была написана для детей, сообщил журналистам 10 января начальник УВД Мелитополя и Мелитопольского района Андрей Жидков.
По его словам, в каждой библиотеке города были специальные отделы для таких книг. Литература была написана для детей, школьников и взрослых.
«Находили книги, где для шестилетних детей в рисунках было изображено, как убивать русских, как пустить газ», — сказал Жидков в эфире Первого канала.
Более того, часть книг имеет тиражи более чем в 10 тыс. экземпляров, которые были отпечатаны в официальных издательствах.
Еще в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».
В мае того же года сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины разработало рекомендации по изъятию из библиотечных фондов произведений русской литературы, которые ведомство сочтет пропагандистскими. Заменить русскую литературу планируют «качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств».