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В Мелитополе из библиотек изъяли более 5 тыс. экстремистских книг

В Мелитополе из библиотек изъяли более 5 тыс. экстремистских книг

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Фото: РИА Новости
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Из библиотек в Мелитополе изъяли более 5 тыс. книг экстремистского содержания, в которых рассказывалось о том, как убивать русских. Часть литературы была написана для детей, сообщил журналистам 10 января начальник УВД Мелитополя и Мелитопольского района Андрей Жидков.

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По его словам, в каждой библиотеке города были специальные отделы для таких книг. Литература была написана для детей, школьников и взрослых.

«Находили книги, где для шестилетних детей в рисунках было изображено, как убивать русских, как пустить газ», — сказал Жидков в эфире Первого канала.

Более того, часть книг имеет тиражи более чем в 10 тыс. экземпляров, которые были отпечатаны в официальных издательствах.

Еще в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».

В мае того же года сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины разработало рекомендации по изъятию из библиотечных фондов произведений русской литературы, которые ведомство сочтет пропагандистскими. Заменить русскую литературу планируют «качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств».

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