В Московском метро объяснили проблему с движением поездов на двух ветках
В Метрополитене Москвы рассказали 11 января, с чем были связаны проблемы с движением поездов на Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях.
Интервалы в движениях, как сообщили в пресс-службе метро, произошли из-за повышенного напряжения, поступающего с территории города на тяговые подстанции.
После устранения проблем поезда начали курсировать в штатном режиме и согласно графику.
Утром 11 января из-за возникших проблем больше всего людей собралось на станциях «Нагатинская» и «Новые Черемушки».
Также очевидцы сообщали, что поезда стояли в туннелях по полчаса без света.