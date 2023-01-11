АвтоВАЗ будет развивать завод в Петербурге вместе с Союзмашем

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов встретился с председателем петербургского отделения Союза машиностроителей России Александром Гуровым. Стороны обсудили рабочие моменты возобновления производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который передан АвтоВАЗу, сообщила 11 января пресс-служба предприятия.

Глава автокомпании подтвердил планы АвтоВАЗа по началу производства в Санкт-Петербурге во втором полугодии 2023 года нескольких моделей автомобилей Lada, а для развития производства необходимых компонентов предложил активно привлекать поставщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Александр Гуров со своей стороны сообщил, что региональное отделение Союза машиностроителей в Санкт-Петербурге будет оказывать новому проекту поддержку по широкому кругу вопросов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, который принял участие во встрече, сообщил, что город заинтересован в скорейшем возобновлении производства автомобилей на бывшем заводе Nissan. В связи с этим Петербург готов предоставить АвтоВАЗу доступ ко всей необходимой инфраструктуре, чтобы организовать ритмичный выпуск новых моделей Lada и обеспечить работой более чем двухтысячный коллектив предприятия.

10 января гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что завод намерен выпустить в 2023 году на заводе в Санкт-Петербурге 10 тыс. автомобилей Lada. Глава компании сообщил, что предприятие в ближайшем будущем намерено выпускать на питерской площадке кроссоверы C и D классов, а также седаны. Машины будут выпускать под брендом Lada либо под двойным брендом. Переговоры на эту тему ведутся с несколькими китайскими компаниями и близки к завершению, заверил президент АвтоВАЗа.