«Известия» ознакомились с лотами январских аукционов

«Известия» ознакомились с самыми дорогими лотами январских аукционов. Самый ценный лот — картина Питера Пауля Рубенса «Саломея с головой Иоанна Крестителя». Живописная вещь оценивается в $25–35 млн. Второй по цене и значимости лот — парный женский портрет кисти испанского живописца Франсиско Гойи. Примерная цена картины — $15–20 млн. Если работа будет продана, это станет аукционным рекордом для живописи Гойи. Главный раритет на российских торгах этого месяца — рукописная книга Марины Цветаевой «Ученик», сообщает телеканал «Известия». Поэтесса вручную, красными чернилами написала семь стихотворений и оформила обложку. Можно ожидать, что лот купят существенно дороже заявленной суммы в 5,5 млн рублей. На аукционе выставят архив актера Московского театра Корша Николая Евгеньевича Щепановского, который жил и играл в начале XX века. Лот представляет из себя четыре тома. В них — около 750 писем, записок, открыток и телеграмм, адресованных артисту. Заявленная стартовая цена архива — 550 тыс. рублей.

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