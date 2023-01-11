В Госдуме рассказали о противостоянии России и Запада на территории Украины

Россия ведет военные действия не с Украиной, а с Западом. Об этом 11 января заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

«Мы понимаем, что воюем не с Украиной, а с Западом. С самого начала воевали с коллективным Западом, и сейчас боевые действия идут напрямую с Западом, потому что на фронте всё меньше и меньше украинцев, всё больше западных наемников, за которыми часто скрываются штатные подразделения натовских вооруженных сил», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

9 декабря президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

На следующий день генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

В октябре Путин сказал, что введение войск НАТО на Украину и прямое столкновение с армией РФ — опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе.

При этом министр обороны США Ллойд Остин сказал, что НАТО не является соперником России и не несет в себе угрозу Москве. По словам главы Пентагона, альянс не будет вовлечен в конфликт на Украине, однако продолжит оказывать Киеву военную помощь. Также НАТО продолжит укреплять собственную оборону, для чего будет укреплять военно-промышленный комплекс.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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