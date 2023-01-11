В Роструде рассказали о правах работника по оплате труда на испытательном сроке
Работнику на испытательном сроке нельзя устанавливать зарплату меньше, чем остальным сотрудникам. Об этом 11 января сообщается в Telegram-канале Роструда.
«На работников в период испытательного срока распространяются все положения трудового законодательства и документов работодателя <...> как и на работников, работающих после испытательного срока», — говорится в заявлении ведомства.
При нарушении прав сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию. Кроме того, обращение можно оставить на портале «Онлайнинспекция.рф».
Профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани 8 января заявила, что с 2023 года больничные смогут оформить граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера.
В конце декабря гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин в интервью «Известиям» заявил, что в России наблюдается нехватка кадров по рабочим профессиям в строительстве, промышленности, на транспорте.