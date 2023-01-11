В Красноярске пенсионерку автобус зажал дверьми и насмерть переехал

Красноярские следователи начали проверку по факту происшествия, в котором под колесами автобуса погибла 85-летняя женщина после того, как ее зажало дверью. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе главного следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно, инцидент произошел утром 11 января на остановке общественного транспорта «Автовокзал Восточный» в Красноярске. В тот момент, когда женщина начала подниматься в салон подъехавшего автобуса, водитель закрыл двери, они зажали ее и пенсионерка упала под колеса автобуса.

Водитель не заметил этого и продолжил движение, наехав на женщину, из-за чего она скончалась. По данному факту следователи проводят проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В августе 2021 года в Ярославле произошел похожий инцидент. Как тогда сообщали СМИ, трехлетнюю девочку зажало в дверях автобуса, водитель не заметил этого, начал движение и девочка попала под колеса. В результате ребенок погиб.