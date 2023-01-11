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Пушилин заявил, что центр Соледара находится под контролем российских сил

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Российские силы взяли под контроль центр Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил 10 января врио главы региона Денис Пушилин в эфире Первого канала.

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«Центр Соледара находится под контролем подразделения «Вагнера», и здесь ребята закрепились с одной стороны и другой», — сказал он.

Пушилин отметил, что российские бойцы эффективно продвигаются. По его словам, успехов удалось добиться из-за высокого уровня мотивации.

Позже предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что вся территория Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР) контролируется бойцами группы «Вагнер».

Советник офиса украинского президента Алексей Арестович признал, что среди подразделений Вооруженных сил Украины есть те, которые бегут под Соледаром.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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