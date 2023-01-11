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Захарова назвала нечеловеческой глупостью доклад МИД Латвии о «разгроме России»
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Захарова назвала нечеловеческой глупостью доклад МИД Латвии о «разгроме России»

Захарова назвала доклад МИД Латвии о «разгроме России» историей о нечеловеческой глупости
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Доклад МИД Латвии, в котором одним из интересов политики страны назван «разгром России», является «историей про нечеловеческую глупость». Об этом 11 января заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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«Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение вообще просчитать ситуацию, в которой ты находишься», — указала дипломат в эфире радио Sputnik.

Представитель МИДа также нашла противоречия в заявлении премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая, предоставив убежище на территории страны гражданам Украины, вместе с тем недавно заявила, что властям Эстонии «не нужна еще одна группа людей, не говорящих на эстонском языке на территории страны». Как отметила Захарова, власти стран Балтии «сами не понимают, что говорят».

«Поэтому эта история не про моську, это история не про слона, это история про нечеловеческую глупость и неумение сложить не то, что один плюс один, а один плюс ноль», — отметила она.

Днем ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в своем докладе заявил, что в интересах республики — добиться разгрома России в конфликте на Украине. В водной части доклада глава МИД Латвии отметил, что украинский конфликт «оказал существенное влияние на международную повестку дня, усугубил существующие вызовы безопасности и стабильности».

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя заявление латвийского МИДа, указал, что Латвия, у которой нет возможности проводить адекватную внешнюю политику, сделала ее приоритетом ненависть к России.

Ранее, в конце ноября, Ринкевичс призывал разрешить Киеву атаковать аэродромы, откуда Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины. При этом он отметил, что союзники не должны бояться эскалации конфликта.

РФ проводит с 24 февраля военную спецоперацию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе из-за эскалации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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