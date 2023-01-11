Совет директоров «Почты России» назначил Михаила Волкова новым главой компании

Совет директоров «Почты России» 11 января принял решение освободить от должности генерального директора Максима Акимова и назначить на его место экс-главу «Национальной лотереи» Михаила Волкова. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Акимов был назначен гендиректором «Почты России» в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова. До этого он с 2018 года, будучи вице-премьером России, курировал в правительстве Дмитрия Медведева нацпрограмму «Цифровая экономика».

Волков перешел на работу в «Почту России» пять лет назад и занял пост заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле.

В 2021–2022 годах Волков возглавлял «Спортивные лотереи», распространяющие «Национальную лотерею», организуемую Минфином России. Начинал карьеру в банковской сфере.

В пресс-службе отметили, что у Волкова есть обширный управленческий опыт в крупных компаниях России, преимущественно в управлении финансами и работе с российскими регионами, пишет «Газета.Ru».