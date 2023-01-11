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В России появился китайский кроссовер Changan CS95

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Фото: changan.com.cn
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На российском рынке появилось еще одно предложение — полноприводный кроссовер Changan CS95, который ввозят в РФ по параллельному импорту. Стоимость машины составляет 4 200 000 рублей, сообщила 11 января «Российская газета».

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По информации издания, модель должна в скором времени появится на отечественном рынке официально, однако пока ее предлагают частные продавцы.

Полноприводный кроссовер Changan CS95 из Китая представляет из себя модель 2020 года, хотя в июле прошедшего года автомобиль пережил рестайлинг. Это достаточно вместительный семиместный автомобиль, его длина почти пять метров (4949 мм), а колесная база — 2810 мм. Машина считается флагманской моделью марки.

В качестве силового агрегата предлагается двухлитровый бензиновый мотор мощностью 233 л.с., который работает с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

23 декабря стало известно, что Changan показала в Китае крупный седан Lamore, который позиционируется между классами C и D. Машина появится на китайском рынке в первой половине 2023 года и будет оснащена полуторалитровым турбомотором мощностью 170 л.с. Производитель в будущем обещает более мощный двухлитровый мотор, о гибридах или полностью электрических версиях речь не идет. Специалисты считают, что новый Changan Lamore на китайском рынке будет конкурировать с седаном Chery Arrizo 8.

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