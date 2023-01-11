Умер актер Григорий Зубарев

На 85-м году жизни скончался актер Григорий Зубарев, сообщили 11 января в пресс-службе Томского областного драматического театра, где служил артист.

«Он до последних дней участвовал в театральной жизни, играл на сцене. Энергичный и ответственный, доброжелательный и приветливый, мудрый и внимательный — таким запомнят Григория Ивановича коллеги», — говорится в сообщении.

Зубарев отдал служению томской сцене почти полвека и сыграл более 100 ролей. Среди самых известных постановок с его участием — «Поминальная молитва», «Король Лир», «Семейный портрет с посторонним».

Прощание с артистом состоится 12 января в 11:00 по местному времени (07:00 мск) в Богоявленском соборе в Томске.