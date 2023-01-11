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Аналитики допустили рост цен на нефть выше $100 за баррель

Energy Source: аналитики банков Уолл-стрит считают, что нефть будет выше $100 в ближайшие месяцы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ближайшие месяцы цены на нефть могут вырасти выше $100 за баррель. Об этом говорится в прогнозе ведущих аналитиков банков Уолл-стрит, опубликованном 10 января в бюллетене Energy Source.

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Как отмечают эксперты, в последние несколько месяцев цены были на уровне около $80 за баррель и это «высоко по историческим меркам», однако вскоре ситуация изменится: в ближайшие пару месяцев цены могут вырасти и преодолеть отметку $100.

В частности, аналитик хьюстонского инвестиционного банка Piper Sandle Ян Стюарт отмечает, что причина, по которой цены на нефть не остались выше $130 за баррель, заключается в том, что упал спрос со стороны КНР.

Текущая ситуация на рынке, как отмечается в публикации, стала немного спокойнее по сравнению с 2022 годом, когда происходили постоянные изменения цен на нефть, пишет «Газета.Ru».

По данным на 11 января, нефть марки Brent торгуется в районе $83 за баррель.

Аналитик ФГ «Финам» 9 января Александр Потавин заявил в разговоре с «Известиям», что отказ от карантина в КНР поддержит мировой спрос на нефть в 2023 году.

В середине декабря независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов также сделал прогноз, согласно которому в 2023 году колебание цены на нефть останется в диапазоне от $78 до $90 за баррель.

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