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СМИ сообщили о планах Пакистана поставить Украине боеприпасы

Economic Times: Пакистан намерен в январе поставить Украине 159 контейнеров с боеприпасами
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Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii
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Пакистан намерен в январе поставить Украине 159 контейнеров с боеприпасами, в том числе, со 155-мм снарядами. Об этом сообщает индийский портал Economic Times, ссылаясь на осведомленные источники.

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По данным издания, поставки должна осуществить пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping. Предполагается, что контейнеры с боеприпасами будут направлены из порта Карачи в порт Гданьск в Польше во второй половине января.

«По словам источников, судно BBC Vesuvius будет нести 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсюли M82 и взрыватели PDM», — передает издание.

Взамен, согласно опубликованной информации, Украина поможет Пакистану в модернизации вертолетов Ми-17.

Как отмечает издание, Украину и Пакистан связывают тесные военные и промышленные связи. В частности, с 1991 по 2020 годы Украина заключила с Пакистаном оружейные контракты на сумму почти $1,6 млрд.

Ранее в этот день, 11 января, издание Foreign Policy сообщило, что с ноября 2022 года Турция поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM).

Накануне телеканал Sky News сообщил, что власти Швеции намерены поставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer .

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о начале СВО принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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