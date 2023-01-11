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Интервалы движения поездов увеличены на «серой» и «оранжевой» ветках метро Москвы

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Фото: ТАСС/Татьяна Макеева
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Интервалы движения поездов увеличены на участках «серой» и «оранжевой» веток метро Москвы. Об этом 11 января сообщается Telegram-канале дептранса столицы.

Из-за увеличения интервалов на некоторых станциях образовались очереди. Отмечается, что больше всего людей собралось на станциях «Нагатинская» и «Новые Черемушки».

Кроме того, очевидцы сообщали, что поезда стоят в туннелях по полчаса без света. Технический сбой, по данным департамента транспорта, на текущий момент устранен.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) вводится в график (...) Движение на Калужско-Рижской линии (6) вводится в график», — говорится в заявлении дептранса.

Источник «Интерфакса» сообщил, что на линиях проводилась проверка напряжения электросети.

3 января мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что сеть наземного метро в Москве увеличится в два раза в текущем году.

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