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Более 70 автобусных рейсов отменили в Башкирии из-за сильных морозов

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В Башкирии во время сильных морозов отменили 71 автобусный рейс. Более половины из них — пригородные, остальные междугородние и региональные. Об этом сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу республиканского минтранса. Пришлось отменить и один рейс из аэропорта «Уфа».

По данным на 8.00 11 января инцидентов с пострадавшими на дорогах зарегистрировано не было. Происшествий по безопасности не зафиксировано и на линии Куйбышевской железной дороги. Проезд везде обеспечен.

По данным синоптиков, в эту среду в Башкирии существенных осадков не ожидается. Температура в дневное время будет опускаться до -27 градусов, грядущей ночью прогнозируется в некоторых районах до -35 градусов.

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