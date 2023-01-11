Кучеров поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров 11 января вышел на третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23.

В матче с «Коламбусом» Кучеров забил две шайбы и отдал две голевые передачи. На текущий момент у него 59 очков (16+43) в 39 играх. Таким образом он оставил позади Давида Пастрняка и Джейсона Робертсона, у которых в активе 58 баллов.

Возглавляет список бомбардиров нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 77 очков (34+43), пишет газета «Спорт-Экспресс».

На второй строчке разместился одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль, набравший 62 очка (22+40).

8 января российский нападающий ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд среди россиян по количеству сыгранных за карьеру матчей в регулярных чемпионатах НХЛ — игра против «Коламбуса» стала для него 1317-ой.

1 января сообщалось, что российский голкипер хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков признан лучшим новичком декабря в Национальной хоккейной лиге.