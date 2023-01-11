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Читатели Die Welt раскритиковали визит главы МИД Германии Бербок в Харьков

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Xander Heinl
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Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали визит министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Харьков. Комментарии пользователи оставляют под статьей о ее поездке, опубликованной 10 января.

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В ходе визита Бербок пообещала Украине предоставить еще больше военной помощи, что сильнее всего разозлило читателей.

«Что ей там нужно и зачем? Она не умеет стрелять и не может управлять военной техникой. Это будет стоить налогоплательщику только денег», — считает пользователь Carl S.

«Сегодня 20 млн, завтра еще 40 млн. Мне как добросовестному налогоплательщику хотелось бы знать, сколько денег мы потратили на помощь Украине. А также во что нам обходится поддержка тех, кто ищет помощи в Германии. Когда дело доходит до небольшого облегчения для собственных граждан, то каждый цент борется и торгуется», — добавила Ella B.

«Не наш конфликт и не наша задача продолжать затягивать этот конфликт поставками оружия», — отметил Tremayne.

«Какие подарки есть у этой катастрофы, за которые нам потом приходится платить? Может, еще боевые танки, а может, полицейские автоматы?» — написал Birgit B.

«Миллионы должны найти лучшее применение в Германии. У нас также есть семьи, которые живут в бедности. У пенсионеров тоже не всё в порядке. Но это не имеет значения с этим «правительством», — считает Thomas S.

Бербок посетила Харьков 10 января, до этого ее визит не анонсировался. В ходе своего выступления она заявила, что прибыла в город по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Также она сообщила о планах Берлина помогать Киеву в достижении параметров, необходимых для вступления в ЕС.

Бербок известна своей жесткой позицией по отношению к РФ и многочисленными обещаниями поддерживать киевский режим. Одной из скандальных реплик министра стало ее обещание помогать Украине даже вопреки интересам самих немцев.

Также Бербок обещала, что Берлин продолжит ужесточать санкции против Москвы и будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно», за что вызывала осуждение среди граждан своей страны.

В декабре прошлого года министр выступила против прекращения огня на Украине и в Донбассе на российских условиях. С мнением политика не согласились немцы, за что ее снова раскритиковали.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда указала, что Германия собственноручно сделала себя стороной конфликта на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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