Москвичам пообещали потепление до нуля градусов к 15 января

Потепление до нуля градусов может ожидать жителей Москвы уже к воскресенью, 15 января. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская 11 января.

«Будет становиться всё теплее. К нулю мы приблизимся, по прогнозам, к 15-му числу [января]», — цитирует ТАСС Котилевскую.

Она также отметила, что 11 января в Москве будет облачно, во второй половине дня возможен небольшой снег. Температура ожидается от –7 до –9 градусов, ветер южный 5–10 м/c.

«Атмосферное давление будет падать, в конце дня составит 757 мм ртутного столба, что по-прежнему выше нормы», — добавила она.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве с пятницы, 13 января.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова 9 января в разговоре с «Известиями» также упоминала о том, что к концу недели температура в Москве может подняться до нуля градусов.