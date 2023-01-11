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Посол КНР указал на попытку Запада очернить борьбу Китая с коронавирусом

Посол КНР Ханьхуэй: Запад пытается очернить политику Китая по борьбе с COVID-19
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Фото: Global Look Press/Liu Xiao
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Западные страны во главе с США пытаются обвинить КНР в «потере контроля над пандемией». Об этом 11 января заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

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Он отметил, что подобными заявлениями западные страны стараются поставить под сомнение эффективность работы китайских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, иностранные государства игнорируют факты о значительном снижении вирулентности новой вариации вируса благодаря предпринимаемым мерам, указал дипломат.

«Не только в США, но и в западном мире в целом <...> всячески спекулируют на тему «потери контроля Китаем над пандемией» и очерняют нашу политику по профилактике и контролю COVID-19», — приводит ТАСС слова Ханьхуэя.

В начале января в КНР сняли коронавирусные ограничения, которые действовали в стране последние три года. В частности, для прибывающих иностранцев отменили обязательный карантин.

При этом в Евросоюзе 4 января призвали все страны объединения ввести тестирование на COVID-19 для приезжающих из Китая.

Власти США обязали прибывающих из КНР предъявлять отрицательный тест на коронавирус с 5 января. Мера распространяется на всех пассажиров в возрасте от двух лет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020-го Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.

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