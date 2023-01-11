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Диетолог Соломатина поделилась рекомендациями для сброса веса после праздников

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Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина в среду, 11 января, в беседе с радио Sputnik рассказала о методах для плавного избавления от лишних килограмм, набранных после новогодних праздников.

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По ее словам, необходимо разумно избавляться от набранных килограммов.

«Как правило, я советую урезать потребление калорий на 250-500 килокалорий в день. Но кроме этого должно быть еще движение», — отметила Елена Соломатина.

Эксперт уверена, что если соблюдать эти два условия, то потеря веса будет проходить плавно и безболезненно, примерно по 500 граммов в неделю.

Ранее, 10 января, невролог-сомнолог Елена Царева и гастроэнтеролог первой категории, диетолог Нурия Дианова рассказали о способах привести сон и фигуру в норму после праздников. Сомнолог подчеркнула, что необходимо восстановить привычное питание и активность. Завтракать нужно обязательно в одно и то же время, а ужинать — не позднее чем за два часа до желаемого времени засыпания.

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