Украинские военные совершили атаку на населенный пункт Чернухино в Луганской Народной Республике (ЛНР), выпустив шесть ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 11 января сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«1:10 по н.п. Чернухино с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

9 января представительство сообщило, что с начала текущего года украинские военные совершили шесть обстрелов по Чмыровке, Рубежному, Сватово и Кременной. Также отмечается, что украинская сторона применяла РСЗО HIMARS (10 ракет), 155-мм артиллерийские орудия (семь снарядов), минометы 120 мм (одна мина).

При этом за первые дни января погиб один мирный житель, двое получили ранения, в том числе один ребенок. Разрушено и повреждено три домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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