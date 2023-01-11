Жертва псевдоинвестора из Рыбинска рассказал о мошеннической схеме

Пострадавший от действий псевдоинвестора Татьяны из Рыбинска рассказал «Известиям», как добровольно вручил ей порядка 600 тыс. рублей ради выгодного процента с депозита. Некоторое время мужчина получал обещанное, пока «финансовый эксперт» не исчезла в ноябре 2022 года. Тогда оказалось, что среди ее клиентов, потерявших и проценты, и вклады — более 350 человек.

Пострадавший от действий псевдоинвестора Татьяны долгое время не обращал внимания на рассказы о ней. Его знакомая с апреля прошлого года делилась, как стабильно получает 10-15 % от депозита каждый месяц. Доходы Татьяна, по словам знакомой, получала от трейдинга криптовалют и акций на фондовом рынке. В июле мужчина всё же решил посотрудничать с инвестором, который уже помогает заработать его знакомой.

Схема Татьяны предполагала нескольких вариантов сотрудничества. Один — для крупных инвесторов, которые вкладываются надолго под определенный процент от депозита. Каждый месяц инвестор получал свой процент по расписке. Пострадавший по этой схеме начал с 50 тыс. Потом перевел еще 80 тыс. До определенного момента он получал обещанный процент.

«Спустя полмесяца она начала разводить меня на кредиты и так далее. Она оперировала тем, что напишет расписку, скинет паспорт, никаких проблем. Я изначально был против всех этих кредитов. Она опять начала заверять, что всё будет нормально. Конечно, соблазн был велик. Я на него повелся, как и многие ребята», — признался пострадавший.

Мужчина подал заявку в два банка, ему одобрили кредиты, после чего он направил Татьяне около 500 тыс. рублей. В следующие несколько месяцев он перечислил еще 250 тыс. рублей. Все клиенты псевдоинвестора находились в одном чате в Telegram. В закрепленных сообщениях Татьяна каждые три недели регулировала в плюс суммы участников.

Когда мужчина запросил деньги на оплату кредита, Татьяна подозрительно долго не могла их вернуть, а в ноябре, когда он попытался вывести крупную сумму из вложенных средств, инвестор из Рыбинска стала обещать и переносить сроки. На требование вернуть деньги в конце декабря Татьяна ответила, что пыталась покончить с собой.

3 января пострадавший от псевдоинвестора узнал, что из чата в Telegram его удалили. чтобы проверить чат с мошенницей и увидел, что она удалила его. Приятельница мужчины, которая рассказывала о прибыльной схеме вложения денег, тоже лишилась средств и членства в чате Татьяны. Теперь они состоят в чате пострадавших от финансовой аферистки из Рыбинска.

Обманутые вкладчики обратились в полицию, где на Татьяну завели уголовное дело о мошенничестве. Оказалось, одна из ее знакомых в Ленинградской области так же лишилась денег. Еще в 2020 году знакомая Татьяны поверила выгодному предложению в 100% прибыли с вложенных денег и с марта 2021 по ноябрь 2022 года перевела псевдоинвестору 4,9 млн рублей. В ноябре 2022 года Татьяна перестала выходить на связь и исчезла из соцсетей. Ее муж заявлял вкладчикам, что сам является жертвой обманщицы-жены и уже с ней развелся.

В конце ноября 2022 года сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова задержали в Дубае. Финансовую пирамиду Finiko основали Эдвард Сабиров, Марат Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович и Кирилл Доронин. Доронин с 2021 года находится в СИЗО.

Ее участники предлагали гражданам сделать вклад в биткоинах через виртуальные кошельки. Мошенники обещали выплачивать большие проценты, и сначала люди получали выплаты, но они быстро закончились.