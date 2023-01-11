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Бывший финдиректор компаний Трампа получил срок за налоговое мошенничество

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Niyi Fote
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Аллена Вайссельберга, бывшего финансового директора Trump Organization, приговорили к пяти месяцам тюрьмы за нарушения налогового законодательства. Об этом сообщил во вторник, 10 января, телеканал CNN.

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Такой срок экс-финдиректор бизнес-империи бывшего президента США Дональда Трампа получил из-за сотрудничества с прокуратурой. В августе Аллен признался в совершении 15 уголовных преступлений.

«Без сделки Вайссельбергу грозил срок от пяти до 15 лет лишения свободы. Учитывая хорошее поведение, Вайссельбергу могут снять треть приговора, а это означает, что он может в конечном итоге отбыть около 100 дней за решеткой», — рассказал CNN.

Для отбывания наказания сразу после судебного заседания 75-летний Аллен Вайссельберг будет переведен в тюрьму Нью-Йорка Райкерс-Айленд.

Ранее суд присяжных Манхэттена признал компании Трампа Trump Corp. и Trump Payroll Corp. виновными в налоговых махинациях и подделке документов.

До этого Дональд Трамп обвинил министерство юстиции США в коррумпированности. Политик заявил, что ведомство предлагало деньги различным приближенным Трампа за ложь о нем.

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