Запад загоняет себя в ловушку из-за военной поддержки Украины. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков во вторник, 10 января.

«Западный альянс держит курс на дальнейшее усиление военной поддержки Украины. Степень политической самоидентификации правящих кругов ведущих стран Запада с Киевом такова, что поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, западный альянс окажется в ловушке, поскольку каждая новая поддержка Киева и клятва в верности лишает его возможности маневра и отступления.

«И хотя в НАТО утверждают, что не хотят доводить дело до войны с Россией, каждый такой шаг ведет к дальнейшей эскалации конфликта», — добавил Алексей Пушков.

Ранее официальный представитель минобороны США Патрик Райдер рассказал, что Пентагон начнет обучать украинских военных обращению с Patriot на следующей неделе.

Перед этим стало известно о новом пакете помощи Украине от американской стороны на $3 млрд. В него войдет около 50 американских БМП Bradley. Помимо Соединенных Штатов Америки, в военной помощи примет участие и Германия, предоставив Украине системы ПВО Patriot.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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