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Сенатор Пушков рассказал о ловушке для Запада из-за военной поддержки Украины

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Фото: Global Look Press/Federation Council of Russia
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Запад загоняет себя в ловушку из-за военной поддержки Украины. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков во вторник, 10 января.

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«Западный альянс держит курс на дальнейшее усиление военной поддержки Украины. Степень политической самоидентификации правящих кругов ведущих стран Запада с Киевом такова, что поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, западный альянс окажется в ловушке, поскольку каждая новая поддержка Киева и клятва в верности лишает его возможности маневра и отступления.

«И хотя в НАТО утверждают, что не хотят доводить дело до войны с Россией, каждый такой шаг ведет к дальнейшей эскалации конфликта», — добавил Алексей Пушков.

Ранее официальный представитель минобороны США Патрик Райдер рассказал, что Пентагон начнет обучать украинских военных обращению с Patriot на следующей неделе.

Перед этим стало известно о новом пакете помощи Украине от американской стороны на $3 млрд. В него войдет около 50 американских БМП Bradley. Помимо Соединенных Штатов Америки, в военной помощи примет участие и Германия, предоставив Украине системы ПВО Patriot.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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