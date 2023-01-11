Арестович заявил о бегстве подразделений ВСУ под Соледаром

Среди подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть те, которые бегут под Соледаром. Об этом заявил советник офиса украинского президента Алексей Арестович в среду, 11 января.

«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали. Сейчас не бегут, конечно, но были до этого отдельные нестойкие товарищи», — сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр иноагентов).

Арестович добавил: когда рота убегает с направления, «их соседям, как правило, становится очень грустно», так как туда «забегает противник».

11 января предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что вся территория Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР) контролируется бойцами группы «Вагнер».

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы установили контроль над центром Соледара. По его словам, бойцы группы «Вагнер» закрепились с одной стороны и другой и активно продвигаются.

Соледар является стратегическим населенным пунктом в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск. У украинских боевиков здесь возведены мощные оборонительные укрепления. Освобождение города от националистов перекроет прямой путь снабжения между Артемовском и Северском.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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