«Зеленый рынок» загорелся в Хасавюрте на площади 300 кв. м
На «Зеленом рынке» в Хасавюрте произошло возгорание контейнеров. Огонь охватил 300 кв. м, о чем в среду, 11 января, сообщили в дагестанском главке МЧС.
«В 02:12 пожар локализован на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет», — отмечается в тексте сообщения, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 8 января, в жилом доме в Хасавюрте произошел взрыв газа, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребенок. Взрывная волна перевернула два автомобиля. Открытое горение было ликвидировано в 3:07.