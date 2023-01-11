МЧС предупредило жителей Оренбуржья о морозах до -35 градусов 11 января

Жителей Оренбургской области предупредили о морозах до -35 градусов в среду, 11 января. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России во вторник, 10 января.

По прогнозам специалистов, ночью и утром 11 января в большинстве районов региона ожидаются морозы -35…-30 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей региона призвали соблюдать меры безопасности, пишет RT.

Ранее 10 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ИА «Ура.ру» рассказал, что в старый Новый год (в ночь на 14 января) на севере Западной и Средней Сибири, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается до -50 градусов.

Ранее в этот день В ЯНАО местных жителей призвали без необходимости не выходить на улицу 11 января из-за сильных морозов. Температура воздуха в регионе может составить до -45 градусов днем и до -48 градусов ночью.