Реклама
Прямой эфир
Мир
Российский военный рассказал о «промывке мозгов» гражданам Украины
Общество
Суд обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства
Общество
Синоптики рассказали о небольшом снеге и гололедице в Москве 11 января
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге и взрывах в Харькове и области
Экономика
Лицензионный софт Intel снова стал доступным для скачивания в России
Происшествия
Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой
Мир
Байден не знал о наличии секретных документов в его офисе в аналитическом центре
Мир
Минобороны уличило США в вербовке сирийских беженцев в ряды НВФ
Мир
Во Франции планируют поднять пенсионный возраст до 64 лет
Армия
Пригожин заявил о взятии под контроль всей территории Соледара
Мир
Экс-офицер разведки США выступил против вооружения Украины Западом
Мир
Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов
Сюжет:

Синоптики рассказали о небольшом снеге и гололедице в Москве 11 января

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно, небольшой снег и гололедица — такая погода ожидает столичный регион в среду, 11 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Крещение 2023: какого числа, когда купаются в проруби, суть праздника

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться от –10 до –8 градусов. Ночью столбики термометров сохранят дневные значения.

В Московской области днем ожидается от –12 до –7 градусов, ночью — от 8 до 13 градусов мороза. Синоптики предупреждают, что на западе региона возможен умеренный снегопад, местами — метель.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 6–11 м/c с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 10 января спрогнозировала потепление в Московском регионе на текущей неделе. Со среды будет наблюдаться рост температур как в ночные, так и в дневные часы.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 9 января сообщил, что москвичей в Старый Новый год ожидает мягкая погода. Ожидается небольшой снег и умеренный мороз не более -5 градусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023