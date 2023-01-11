Синоптики рассказали о небольшом снеге и гололедице в Москве 11 января
Облачно, небольшой снег и гололедица — такая погода ожидает столичный регион в среду, 11 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться от –10 до –8 градусов. Ночью столбики термометров сохранят дневные значения.
В Московской области днем ожидается от –12 до –7 градусов, ночью — от 8 до 13 градусов мороза. Синоптики предупреждают, что на западе региона возможен умеренный снегопад, местами — метель.
Прогнозируется южный ветер со скоростью 6–11 м/c с порывами до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 10 января спрогнозировала потепление в Московском регионе на текущей неделе. Со среды будет наблюдаться рост температур как в ночные, так и в дневные часы.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 9 января сообщил, что москвичей в Старый Новый год ожидает мягкая погода. Ожидается небольшой снег и умеренный мороз не более -5 градусов.