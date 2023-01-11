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Синоптик Любецкая рассказала о погоде в Крыму на старый Новый год

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На старый Новый год в Крыму ожидается от +5 до +10 градусов. Об этом во вторник, 10 января, в беседе с «Крымом 24» сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Ни на старый Новый год, ни на Крещение ни морозов, ни снегопада не ожидается», — отметила специалист.

По ее словам, с пятницы, 13 января, дневные температуры составят +3...+8 градусов, пишет RT.

17 декабря 2022 года температура воздуха в Симферополе достигла +19,3 градуса. Таким образом, был побит температурный рекорд дня, установленный в 1937 году. Тогда столбики термометров показали +17,8 градуса, уточняет телеканал «360».

Отметки +20 градусов достигла в тот же день температура воздуха в Севастополе, тоже побив рекорд. Такая же погода была в Белогорске.

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