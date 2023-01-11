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Эксперт дал советы по наведению порядка в электронной почте

Специалист Рундасов рассказал, как навести порядок в электронной почте
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Fabian Strauch
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Руководитель сервиса «Яндекс 360» Алексей Рундасов рассказал, как можно привести в порядок работу с электронной почтой.

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В беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 10 января, эксперт отметил, что прежде всего стоит создать тематические папки, хранить в разных разделах личную и рабочую переписку. Таким образом будет проще переключаться от письма к письму и без труда находить нужный контакт.

Рундасов отметил, что некоторые программы позволяют помечать адреса входящих сообщений как интересные и неинтересные. В первом случае письма автоматически попадут в дефолтную папку «Входящие», пишет RT.

«Избежать появления новых ненужных рассылок можно через подключение функции подтверждения. Если в почтовый ящик поступит новая рассылка, почта сообщит об этом, и вам останется только решить, что с ними делать — получать или отключить», — рассказал эксперт.

Также он посоветовал провести чистку, если в почте уже накопилось много непрочитанных сообщений и в дальнейшем соблюдать правила цифровой гигиены во избежание нового завала.

В конце декабря киберэксперт Валерий Степанов предупредил об угрозе слежки пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, в Telegram есть функция «Найти людей рядом», с помощью которой можно написать полноценный скрипт, отслеживающий перемещения пользователя. WhatsApp же, помимо геолокации, может собирать множество данных, позволяющих узнать телефонный номер и адрес электронной почты пользователя, историю его покупок и платежей.

Степанов также напомнил о спам-рассылках, ссылках на боты, который в большом количестве поступают к тем, у кого не настроена приватность мессенджера, отмечает телеканал «360».

Кроме того, он призвал ограничить группы лиц, которые могут отправлять сообщения и добавлять в чаты, сообщает телеканал «Звезда».

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